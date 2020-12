Capirossi traccia il bilancio del 2020: "Mondiale iniziato tra tante difficoltà per l'emergenza coronavirus, ma siamo riusciti a portarlo a termine. Sembrava che non ci fosse un protagonista vero e proprio, è stata una lotta anomala per il titolo, Mir è stato bravissimo". Sulle aspettative per il 2021: "Speriamo di ritrovare Marquez in forma. Rossi vorrà dimostrare Yamaha di aver sbagliato a mandarlo nel team satellite, mi aspetto faccia meglio di quest'anno"

IL 2020 DEI PILOTI ITALIANI