SAVADORI, L'ESORDIO IN MOTOGP. L'Aprilia comunica che Lorenzo Savadori chiuderà il Mondiale 2020 al posto di Bradley Smith, a sua volta in pista per sostituire Andrea Iannone. Per il 27enne di Cesena arriva dunque l'esordio nella classe regina, correndo gli ultimi 3 GP: a causa anche della squalifica di Iannone, si guadagna il posto anche per il 2021.

Savadori al posto di Smith in Aprilia