MotoGP: Fausto Gresini ricoverato per Covid-19

È proprietario di un grande team, ma soprattutto è pilota nell’anima, di quelli che sul dolore hanno guidato molte volte. È il due volte

Campione del Mondo Fausto Gresini, caduto nei giorni scorsi tra le maglie del covid, tanto da aver avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Le condizioni del manager cinquantanovenne imolese, che aveva scoperto la sua positività al virus nei giorni precedenti il Natale, sono peggiorate e l’affaticamento progressivo ha reso necessaria una terapia più mirata all’ospedale di Imola dove è stato ricoverato il 26 e dove viene monitorato e assistito al meglio. Proprio Fausto Gresini nei mesi scorsi era stato donatore con il proprio team di un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza. Tra la popolazione della MotoGP Gresini non è l’unico bersaglio del Covid ad aver avuto bisogno di ricovero in queste festività. Anche Andrea Cicchetti, imprenditore brillantissimo che cura storicamente la comunicazione e gli eventi del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, è stato ricoverato in ospedale a Rimini per una sospetta polmonite da Covid. Ad entrambi vanno i più cari auguri di pronta guarigione da parte di tutta SkySport.