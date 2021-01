In un video sull'account Twitter della Petronas, Valentino appare per la prima volta con i colori della sua nuova squadra: "Buon anno a tutti! Sono davvero felice di essere entrato a far parte del team Petronas, sono entusiasta e desideroso di vedere cosa possiamo fare insieme". La stagione 2021 scatta il 28 marzo in Qatar, tutto il Motomondiale in diretta su Sky Sport MotoGP

Il nuovo anno della MotoGP inizia con un messaggio di Rossi. Nel 2021 il pilota numero 46 correrà ancora in MotoGP con il team satellite Yamaha, per scrivere una nuova pagina di un'incredibile storia di sport (il prossimo 16 febbraio compirà 42 anni). La Petronas ha augurato buon anno ai suoi follower su Twitter con un video di Valentino, che appare per la prima volta in pubblico con i colori della sua nuova squadra: "Buon anno a tutti! Sono felice di essere entrato a far parte del team Petronas per il 2021 - sono le prime parole di Rossi con la sua nuova divisa -. Ho visto cosa è riuscita a fare questa squadra nelle ultime due stagioni, quindi sono davvero entusiasta e desideroso di vedere cosa possiamo fare insieme. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team e tornare in pista". L'inizio del Motomondiale 2021 è previsto per il 28 marzo a Losail, in Qatar: ancora una volta, sarà possibile seguire l'intera stagione della MotoGP su Sky Sport MotoGP (canale 208).