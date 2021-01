Il rischio era alto, ora è arrivata l'ufficialità: i casi di Covid-19 registrati nella regione di Sepang sono aumentati tanto da indurre l'organizzazione a cancellare i test di MotoGP in programma proprio in Malesia a febbraio

Era una decisione purtroppo attesa: i test della MotoGP in Malesia di febbraio sono stati cancellati per via dell'aumento delle infezioni nella regione di Sepang, dove si trova il circuito. Proprio ieri le autorità avevano comunicato l'imminente lockdown e questo ha convinto l'organizzatore a cancellare le prove. Ad ora sono confermati i test in Qatar il 10 marzo, da capire se verrà organizzata un'altra sessione di test, magari su una pista europea.