Buone notizie per Fausto Gresini che, dopo la ricaduta a causa del Covid, adesso non ha più la febbre ed è stabile: verrà progressivamente ridotta la sedazione per capire quanto sia in grado di respirare autonomamente

Dopo un preoccupante peggioramento, arrivano segnali positivi dall'Ospedale Maggiore di Bologna, dove Fausto Gresini è ricoverato dal 29 dicembre 2020 a causa del Covid-19. Nel reparto di terapia intensiva è stato indotto in coma farmacologico e intubato, in condizioni gravi, per un'importante insufficienza respiratoria che ha reso necessaria la ventilazione meccanica. Poi il risveglio, dopo quasi due settimane, con tanto di videochiamata per il compleanno della figlia Agnese. Purtroppo però la situazione è nuovamente precipitata, per una febbre alta, che ha reso necessaria una nuova sedazione. Ma Gresini non ha smesso di lottare, e sta vincendo anche su questa ricaduta. Ora è stabile, non ha più la febbre, e verrà progressivamente ridotta la sedazione per capire quanto sia in grado di respirare autonomamente.