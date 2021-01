Ufficializzata la presenza di Ducati nel Mondiale di MotoGP fino al 2026, il Ceo Domenicali: "Le corse si confermano anche in futuro parte fondamentale della nostra marca". Ezpeleta, n.1 di Dorna: "Non vediamo ora condividere insieme un nuovo capitolo"

Raggiunta l'intesa con Dorna, ora è ufficiale la presenza di Ducati nel Mondiale di MotoGP fino al 2026. La soddisfazione di Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding: "Le corse sono da sempre una parte veramente fondamentale della nostra marca e lo rimarranno anche nel futuro. Rappresentano infatti non solo un modo per alimentare la passione e il tifo dei Ducatisti di tutto il mondo, ma anche un laboratorio di ricerca avanzata dove vengono testati i materiali più sofisticati e i metodi di progettazione più innovativi". Le prime parole di Carmelo Ezpeleta, Amministratore Delegato di Dorna Sports SL: "Siamo orgogliosi di poter continuare la nostra partnership con Ducati, ringraziamo l'azienda italiana per aver confermato la fiducia nel campionato. Siamo onorati di aver potuto accompagnare Ducati fino ad oggi nel suo percorso ricco di successi e non vediamo l'ora di condividere insieme questo nuovo capitolo della sua storia, con due promesse come Jack Miller e Pecco Bagnaia. Il potenziale e il talento di questi due giovani piloti sarà sicuramente uno degli aspetti più interessanti del Campionato Mondiale MotoGP 2021 che sta per iniziare".