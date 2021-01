L'Aprilia è chiamata a una grande sfida nei prossimi mesi. E' imminente l'accordo con Dorna per restare nel Mondiale fino al 2026, per un progetto di lungo periodo con la novità di un team ufficiale a tutti gli effetti a partire dalla prossima stagione. In pista anche un team satellite per la casa di Noale, che raddoppia gli sforzi per rilanciarsi ed essere sempre più competitiva

Presente e futuro : l’ Aprilia nei prossimi mesi è chiamata a una grande sfida . Il reparto corse guidato da Massimo Rivola sta mettendo le basi per un rilancio atteso da quando la casa di Noale è tornata in MotoGp nel 2015. Il primo passo sarà l’imminente r innovo dell’accordo con la Dorna per rimanere nel motomondiale per i prossimi 5 anni, dal 2022 al 2026 . Un progetto di lungo periodo, quindi, con la novità che dalla prossima stagione l’Aprilia sarà un team ufficiale a tutti gli effetti, non contando più sul supporto del Team Gresini. Dal punto di vista tecnico, la nuova RS-GP che ha debuttato nel 2020 ha mostrato un buon potenziale ma i margini di miglioramenti possono e devono essere ancora più consistenti.

La novità più importante del prossimo ciclo però sarà la presenza in griglia di un team satellite Aprilia che porterà così in pista altre due moto. La decisione deve essere ancora ufficializzata, ma l’intenzione di Rivola è di raddoppiare gli sforzi perché come la Ktm ha mostrato, avere due moto in più significa avere il doppio dei dati, uno sviluppo tecnico più veloce e magari anche creare una filiera per giovani piloti. Senza dimenticarsi del presente, ora bisogna lavorare su questa stagione per costruire una base solida per il rilancio nel prossimo futuro.