Importante annuncio per Lucio Cecchinello: raggiunto l'accordo con IRTA E Dorna, LCR correrà nel Mondiale di MotoGP fino al 2026 . La struttura è riuscita a consolidarsi dal 1996 in avanti, quando è nata per volere dello stesso Cecchinello e contava su due tecnici e un camion, passando alla 250cc nel 2002 per poi raggiungere la principale classe del Motomondiale nel 2006, a cui si aggiunge nel 2019 l'impegno nella Coppa del Mondo MotoE.

"Esprimo la mia più profonda gratitudine a tutte le persone che hanno lavorato col team LCR dal gennaio del 1996, quando abbiamo ricevuto il nostro primo contratto di partecipazione al Campionato del Mondo come Team. Non posso credere che siano passati 25 anni! Un quarto di secolo vissuto con i piloti e il personale del team LCR che lavorano a pieno ritmo in pista e, credetemi, anche fuori! È un grande onore per me annunciare questo rinnovo, non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo nella storia di LCR con Takaaki Nakagami e Alex Marquez equipaggiati con moto ufficiali".