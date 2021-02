Nuovo impegno per la VR46 Riders Academy , che debutterà nel 2021 nel CIV , il Campionato Italiano Velocità. L'annuncio è stato dato sui social. Il Team Bardahl VR46 Riders Academy Moto3 parteciperà con l’obiettivo di supportare due giovani talenti italiani, Alberto Surra ed Elia Bartolini . Il team manager sarà Pietro Bagnaia , papà di Pecco, che dal 2021 difenderà i colori della Ducati ufficiale in MotoGP.

Uccio: "E' una grande opportunità per sostenere nuovi talenti"

“Siamo molto contenti di poter annunciare questo nuovo progetto della VR46 Riders Academy che ci permette di inaugurare una nuova stagione volta a supportare i giovani piloti italiani - ha spiegato Alessio 'Uccio' Salucci, responsabile dell'Academy -. Nata nel 2014, l’Academy ha da sempre operato con la volontà di accompagnare i giovani talenti nel loro percorso di crescita sportiva e professionale attraverso un lavoro che ne cura tutti gli aspetti a 360 gradi. Poterci confrontare con un nostro team in un contesto competitivo come quello del CIV rappresenta una grande opportunità per supportare le nostre giovani promessi fin dagli esordi. Inoltre siamo molto orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura avvalendoci della preziosa presenza di Pietro Bagnaia in qualità responsabile del progetto.”