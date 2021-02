Dopo essersi giocato il titolo di Campione Europeo Moto2 nel Cev e aver sperimentato per la prima volta la MotoE nel 2020, Alessandro Zaccone ha trovato un accordo per continuare a correre nella Coppa del mondo nata due anni fa. Guiderà infatti per il team Octo Pramac, che punta su di lui per sostituire Alex De Angelis che si è ritirato alla fine della passata stagione. Questa scelta darà a Zaccone la chance di mettersi in mostra per un altro anno in MotoE dopo aver maturato l'esperienza da compagno del Campione del Mondo 2019 Matteo Ferrari nella sua stagione di debutto nella categoria.