Avintia Esponsorama affila i denti: svelate le moto con cui scenderà in pista nel 2021. Correrà in MotoGP (con Bastianini e Marini), in Moto3 (con Tatay e AntonellI) e in MotoE (con Cardelus e Pires).

Presentazioni, si comincia con Avintia: svelate le moto di Marini e Bastianini