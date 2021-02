Sono stati Luca Marini (Sky VR46 Avintia) ed Enea Bastianini (Esponsorama Avintia) ad aprire il calendario delle presentazioni delle squadre di MotoGP, per entrambi si tratta del debutto nella principale classe del Motomondiale. Marini: "Non vedo l'ora di iniziare, lavorerò sodo per crescere e adattarmi alla nuova categoria il più velocemente possibile"

La coppia Marini-Bastianini accende il Motomondiale: è stata presentata la squadra dei due piloti italiani, che con Avintia su Ducati affronteranno il loro primo anno in MotoGP. Le prime parole di Marini: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione con Sky VR46 Avintia: è stata dura aspettare tutti questi mesi senza poter provare la Ducati a fine novembre come in una stagione normale. Ho passato tutto l'inverno a pensare come sarebbe stato il primo giorno di test. Con il supporto dell'Academy mi sto allenando duramente per essere pronto fisicamente e mentalmente".