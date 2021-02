Debuttante in MotoGP nel 2021 con Sky VR46 Avintia, Marini nel giorno della presentazione della squadra garantisce: "Lavorerò sodo per crescere e adattarmi alla nuova categoria il più velocemente possibile". Sui favoriti al titolo: "Il livello è ancora più alto rispetto al passato. Tra i pretendenti dico Morbidelli". Bastianini: "Non sarà facile, ma spero di fare tanti progressi dalle prime gare in avanti" AVINTIA, IL GIORNO DI MARINI E BASTIANINI Condividi:

Finalmente la MotoGP: Luca Marini si gode il passaggio nella principale classe del Motomondiale con Avintia. Ad Andorra è stato presentata la squadra con cui sarà in griglia di partenza nel Mondiale 2021 con una Ducati GP19, al suo fianco ci sarà Enea Bastianini. Le sue prime parole: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione con Sky VR46 Avintia: è stata dura aspettare tutti questi mesi senza poter provare la Ducati a fine novembre come in una stagione normale. Ho passato tutto l'inverno a pensare come sarebbe stato il primo giorno di test. Con il supporto dell'Academy mi sto allenando duramente per essere pronto fisicamente e mentalmente".

"Voglio godermi il primo anno in MotoGP" "Ci saranno tante cose da imparare, lavorerò sodo per crescere e adattarmi alla nuova categoria il più velocemente possibile e ottenere risultati sempre migliori. Allo stesso tempo, però, voglio godermi questo primo anno in MotoGP: sarà un momento speciale della mia vita. Vorrei ringraziare Ducati e lo Sky Racing Team VR46 per aver creduto in me e ripagarli della fiducia che hanno riposto nelle mie capacità, sperando che il nostro rapporto possa evolversi al meglio negli anni a venire", aggiunge Marini.

"Morbidelli uno dei pretendenti al titolo" "Rispetto agli altri anni sono cambiate tante cose, è ancora più difficile dire chi sia favorito al titolo. Avrei risposto la Suzuki del campione uscente Mir, ma Brivio è andato via, chissà se riusciranno a confermare il clima e la stabilità che li hanno aiutati a vincere l'anno scorso. Analizzando l'ultimo Mondiale credo che Morbidelli possa essere uno dei pretendenti al titolo, l'anno scorso ha dimostrato di essere forte in ogni situazione".