Aggiornamenti sulle condizioni di Gresini, ancora in ospedale a causa del Covid-19: Fausto è sedato, con i valori di ossigenazione sufficienti. Un polmone è ancora in condizioni critiche, i medici stanno utilizzando una macchina che toglie l'anidride carbonica dal sangue per mantenere il più possibile i polmoni a riposo

