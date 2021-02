Ducati 2021, come seguire la presentazione su Sky

La stagione della MotoGP 2021 si avvicina: dopo la presentazione del team Esponsorama con Enea Bastianini e Luca Marini, adesso tocca alla Ducati ufficiale. Domani, martedì 9 febbraio, in diretta dalle 16 su Sky Sport MotoGP (canale 208) la presentazione del team di Borgo Panigale con i piloti Francesco Bagnaia e Jack Miller. L’unveiling delle livree delle nuove Desmosedici sarà live anche su tutte le altre piattaforme: Sky Sport 24 (canale 200), in streaming sul sito skysport.it, sull'app di Sky Sport e sull’account Facebook @SkySportMotoGP. L’evento rappresenta una delle prime tappe verso la riapertura del Motomondiale, dopo la pausa invernale, al via il prossimo 28 marzo sul circuito di Losail in Qatar (tutta la stagione da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP). Inoltre, dalle 16.30 sempre su Sky Sport MotoGP, appuntamento con lo speciale “Ducati, una nuova era”: Sandro Donato Grosso intervista il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, che parla della nuova stagione della Ducati, della nuova line up di piloti e delle prospettive della Rossa per il 2021.