Dopo il team Avintia, il calendario delle presentazioni di MotoGP è proseguito con il team ufficiale Ducati: coppia inedita formata da Pecco Bagnaia e Jack Miller. In queste emozionanti immagini vediamo il giorno in cui hanno avuto il primo contatto con le nuove moto. Entrambi sono rimasti a osservarle per lunghi minuti, in silenzio, visibilmente emozionati. Le prime parole di Pecco: "È veramente bellissima, uno spettacolo"

DUCATI, LE FOTO DELLA NUOVA LIVREA 2021