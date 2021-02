Alex Marquez coccola la Honda con cui affronterà il Mondiale al via il 28 marzo in Qatar: "Quando ho visto la moto nuova per la prima volta ho avuto subito una sensazione fantastica, è davvero bellissima, speciale". Nel giorno della presentazione della livrea 2021, il pilota spagnolo non può che essere particolarmente carico: "Questo team ha una lunga storia nel motomondiale, per me è un grande piacere vestire questi colori. L'aspetto della moto è molto importante, ma i risultati lo saranno ancora di più".