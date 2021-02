Nella prima giornata brillano il pilota argentino del team Gresini in Moto3 e l'italiano dello Sky Racing Team VR46 in Moto2. Minuto di silenzio in memoria di Fausto Gresini a inizio turno Condividi:

La giornata a Valencia è cominciata alle 10 sul rettilineo principale del circuito. I piloti dei team di Moto2 e Moto3, riuniti sul circuito spagnolo per il primo test privato stagionale, si sono trovati insieme per due minuti. Uno di silenzio, per ricordare Fausto Gresini. E l'altro di "casino", con le moto del suo team accese, come era successo su quello stesso rettilineo nel 2011, alla prima volta in pista del Motomondiale dopo la tragedia di un pilota Gresini Racing, Marco Simoncelli. Dopo il ricordo, il momento di fare sul serio in pista senza dimenticare Fausto (stampato sulle moto del team con lo storico adesivo che utilizzava da pilota) è stato rimandato da qualche lacrima, di pioggia. La pista bagnata ha indotto tutti i 12 piloti impegnati nelle prove a rimandare le prime uscite verso ora di pranzo. Tra loro merita un discorso a parte Sam Lowes, che ha usato questa giornata come shakedown personale con una Yamaha R1, e quindi non fa parte della lista dei riders che hanno girato con le moto da corsa che utilizzeranno nel 2021.

Moto3, Rodrigo è il più veloce. Bene anche Migno approfondimento Test Moto2 e Moto3 nel ricordo di Fausto Gresini In Moto3 il più veloce di tutti è stato Gabriel Rodrigo, con poco più di 50 giri percorsi con soli due set di gomme e un tempo di 1'39.6 considerato molto buono in rapporto anche alle condizioni dell'asfalto, non ottimali sia per il meteo sia per il fatto che nei giorni scorsi Valencia ha ospitato prove d'auto che hanno prodotto le classiche buche tanto fastidiose in particolare per la Moto3. Un momento di serenità all'interno del suo team in questi giorni terribili, in cui è stato complicato anche scegliere di mantenere il programma di test, cominciando proprio il giorno dopo la perdita irreparabile dell'amato leader. Buon debutto su Honda di Andrea Migno, che nel primo approccio con la nuova moto del Team Snipers è stato solo due decimi più lento di Rodrigo. D'altra parte il suo nuovo compagno Salač ha avuto qualche difficoltà di troppo, in parte giustificata dal prolungato utilizzo di moto stradali da 600cc di cilindrata per allenarsi durante l'inverno. La prima giornata di Valencia è servita al ceco per liberarsi un po' dalla ruggine. Tra Rodrigo e Migno in classifica Tatsu Suzuki, un decimo più lento dell'argentino. Il giapponese è soddisfatto perché si è concentrato sulla realizzazione del setup di base da cui partire nella stagione, e con questa nuova configurazione è stato più veloce rispetto alle prove fatte in giornata con i settings del 2020. Il team Sic58 Squadra Corse ha accolto anche il discreto inizio 2021 di Fellon, che in 41.1 è stato più veloce del best rookie 2020 Jeremy Alcoba. Fellon ha avuto un miglioramento di quasi tre secondi nel corso della giornata, a conferma del buon impatto con le difficoltà del motomondiale.