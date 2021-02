Il giorno dopo la scomparsa di Fausto Gresini il suo team torna in pista per i primi test privati stagionali di Moto2 e Moto3. A Valencia Rodrigo, Alcoba, Bulega e Di Giannantonio sono in pista con un adesivo speciale dedicato a Fausto, quello che usava lui da pilota. La squadra ha deciso di svolgere il test nonostante il lutto da poco sofferto, sempre tenendo nella mente e nel cuore il suo fondatore

