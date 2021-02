Test Valencia: Bezzecchi, Rodrigo e Migno al top

Nel corso della seconda e ultima giornata di test privati in Spagna i più veloci si confermano rispetto al mercoledì di prove. Ma in Moto3 brilla Migno sulla Honda del team Snipers

I test di Valencia si sono conclusi, e la curiosità per le prime prove stagionali di Moto2 e Moto3 è stata premiata da piloti già in forma Mondiale. La Moto2, tolto Lowes che ha girato con la sua Yamaha R1, fa ben sperare per gli italiani. Marco Bezzecchi è stato ancora una volta il più veloce, facendo un'uscita con il compagno di squadra Celestino Vietti e un long run. Il suo miglior tempo rispetto al mercoledì è migliorato di ben mezzo secondo: 1'35.0. Bella giornata anche per Fabio Di Giannantonio, soddisfatto del suo 36.0, tre decimi più veloce del compagno Bulega. I due piloti del team Gresini hanno girato soltanto nel pomeriggio per circa due ore. Di Giannantonio è stato più prudente dopo la caduta di ieri ma è entusiasta del feeling con la Kalex.

Contenti anche i nostri super rookies Tony Arbolino e Celestino Vietti. Sono ancora più lenti rispetto agli altri piloti, certo, ma felicissimi per aspetti al momento più importanti del cronometro. Conta l'adattamento alla categoria, e Arbolino nonostante in questi test abbia anche collezionato una caduta è super soddisfatto del metodo di lavoro del team Intact Gp. Si diverte il Tiburón, così come Celestino Vietti che pur essendo consapevole di dover migliorare tanto è già innamorato della Moto2.

Nella Moto3 che hanno lasciato giornata positiva per Gabriel Rodrigo, che col suo 38.9 con gomma nuova è stato il più rapido prima di una scivolata. Il lato box dell'argentino, guidato da Massimo Capanna, è felice del lavoro svolto soprattutto con gomme molto usurate. È stato un test difficile per il team Gresini dopo la perdita di Fausto proprio alla vigilia di questo primo shakedown sulla moto 2021. E anche se i risultati di questi due giorni non contano nulla, tutti ci tenevano tanto a dimostrare di essere sul pezzo per rendere Fausto orgoglioso. Per questo aver fatto il miglior tempo riempie di fiducia e di gratitudine tutta la squadra.



Ma il vero sorriso dei due giorni di Valencia è quello di Andrea Migno. La storia con Honda, a lungo desiderata, è cominciata bene per il pilota del team Snipers. Due decimi più lento di Rodrigo sul giro secco ma con un ritmo straordinario e costante che dovrà essere confermato a Portimão, nel prossimo test. Le sensazioni sono comunque molto positive. Salač invece non è ancora riuscito a riadattarsi alla Moto3 dopo un lungo inverno ed è un po' staccato, così come il best rookie 2020 Alcoba che ha dovuto lavorare senza il capotecnico Ivano Mancurti, rientrato a Faenza dopo il lutto per la scomparsa di Gresini.



Non è stata una giornata brillante sul giro secco per Tatsu Suzuki, che comunque si è concentrato ancora su aggiustamenti di setup ed è a 7 decimi da Rodrigo. Il compagno nel team Sic58 Lorenzo Fellon prosegue col suo lavoro di apprendimento e pare aver trasmesso ai suoi tecnici il feedback necessario a capire cosa gli vada bene della moto. Il tutto sotto lo sguardo di Paolo Simoncelli che gli raccomanda di essere meno spericolato in allenamento in vista dell'inizio del campionato.



Moto2 e Moto3 proseguiranno il lavoro in alcuni test privati in cui si alterneranno anche i team assenti a Valencia. Questi test saranno sparsi tra la stessa Valencia, Jerez e Portimão. Poi il calendario prevede i test ufficiali Irta in Qatar per tutti, e finalmente il ritorno alle gare nell'ultimo weekend del mese di marzo.