Loris Capirossi è intervenuto a margine del funerale di Fausto Gresini, a cui è stato dato l'ultimo saluto a Imola: "Era una persona piena di vita, è terribile. E' un momento triste, mi ha portato via un amico. E' terribile non poterlo più abbracciare. E' una persona che non si è mai tirata indietro e aveva un sorriso per tutti", ha spiegato l'ex campione del mondo a Sky Sport

IL FUNERALE DI FAUSTO GRESINI