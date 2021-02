A Imola il funerale di Fausto Gresini, scomparso il 23 febbraio a 60 anni dopo due mesi di lotta contro il Covid-19. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si tratta di una cerimonia in forma ristretta e privata: la famiglia ha dato il via libera alla diretta streaming per permettere a tutti di poter dare l'ultimo saluto al manager ed ex campione del mondo

Imola e tutto il mondo dei motori salutano Fausto Gresini. La cerimonia si svolge in forma privata, a a causa delle misure in vigore legate all'emergenza coronavirus. Proprio per questo motivo, d'accordo con la famiglia, il Team Gresini ha deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming, per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto al manager ed ex campione del mondo.