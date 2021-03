L'amicizia con Rossi è più forte di tutto, non c'è battaglia in pista che tenga: all'indomani della presentazione delle nuove livree, Franco Morbidelli sottolinea l'importanza e la forza dell'amicizia con Valentino, compagno di squadra in Petronas nel 2021

Franco Morbidelli ti sorprende sempre. Tutti lo indicano come candidato al titolo mondiale e lui non si tira indietro, riguardo alla convivenza con Rossi dice che sarà sì un condizionamento ma per andare più forte. Insomma, Morbido non si fa scalfire da tutto quello che gli gira intorno nel paddock perché, come ha già fatto capire in altre occasioni, le cose importanti per lui sono altre. Per questo, è convinto che l’amicizia con Valentino rimarrà intatta perché il sentimento che lo lega al compagno di squadra è più forte di qualsiasi battaglia in pista.