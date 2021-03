Test, i migliori sono Gardner, Acosta e Granado

Condizioni difficili in Portogallo e Spagna per i piloti Moto2, Moto3 e MotoE. Tantissime cadute e bandiere rosse in una giornata in cui i migliori italiani sono stati Di Giannantonio, Foggia e Ferrari

Più che un test, a Portimão è stato un "outlap test": nel senso che le prove si sono limitate a lungo a giri d’uscita dai box e immediati rientri causati dalle bandiere rosse, con conseguenze tanto drammatiche per le moto quanto leggere per i piloti. La prima brutta notizia è arrivata da Nicolò Bulega, che ha saltato la giornata a causa di una falsa positività al Covid-19 nel suo entourage. Questo ha costretto il pilota del team Gresini a tutti gli accertamenti del caso che hanno escluso per fortuna il contagio, ma che lo hanno obbligato a buttar via la giornata senza neanche entrare in pista. Assente anche Gilang in Moto3 per un virus intestinale che nulla ha a che fare col Covid.

La conta dei danni ha visto per terra tanti piloti: Bezzecchi, Di Giannantonio, Dalla Porta, Binder, Beaubier, Vierge, Vietti, Foggia e Montella hanno fatto esporre una bandiera rossa dietro l’altra. Lo spavento più grande è stato per un high side di Ogura che ha coinvolto anche Raúl Fernández. Il giapponese è finito in ospedale per accertamenti, rimanendo in osservazione ma senza fratture. Lo spagnolo ha subito la lussazione di una spalla ma è subito tornato in pista quando la moto è stata messa a posto.