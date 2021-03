Savadori: "Gresini credeva in me, darò il massimo"

Savadori inizia la stagione 2021 in Aprilia da titolare. Durante l'unveiling della nuova RS-GP, Lorenzo non è riuscito a trattenere l'emozione nel ricordare Gresini, manager che aveva scommesso sulle capacità del pilota di Cesena: "Cercherò di trasformare il dolore generato dalla scomparsa di Fausto, una persona che ha creduto molto in me, in energia positiva. La sua determinazione e i suoi insegnamenti mi accompagneranno in questa nuova fase della mia carriera"

La stagione che sta per iniziare sarà molto importante per Lorenzo Savadori, già campione del FIM STK 2015 con l’Aprilia RSV4. Il pilota italiano ha iniziato il 2020 da collaudatore Aprilia, per poi sostituire lo squalificato Andrea Iannone nelle ultime tre gare della stagione : il GP d'Europa (ritirato), il GP di Valencia (18° posto) e il GP di Portimao (ritirato). Savadori è stato confermato al fianco di Aleix Espargaró, una possibilità molto preziosa che il 27enne di Cesena proverà in tutti i modi a sfruttare per farsi notare in MotoGP.

"C'è molto margine di miglioramento"

presentazione

Svelata la nuova Aprilia di Espargaró e Savadori

Savadori è apparso visibilmente emozionato nel giorno della presentazione della nuova livrea Aprilia per il Mondiale 2021. Un'emozione dovuta non solo all'opportunità di iniziare una stagione in MotoGP da titolare: al momento del ricordo di Fausto Gresini, manager che ha creduto nelle sue qualità, Lorenzo si è commosso. "Cercherò di trasformare il dolore generato dalla scomparsa di Fausto, una persona che ha creduto molto in me, in energia positiva. La sua determinazione e i suoi insegnamenti mi accompagneranno in questa nuova fase della mia carriera, darò il massimo anche per lui - ha dichiarato in occasione dell'unveiling della nuova livrea -. Non posso che ringraziare Aprilia per questa grande opportunità. So di avere molto da imparare, la categoria è impegnativa e ancora nuova per me. I test e le gare dello scorso anno mi hanno permesso di iniziare a costruire la fiducia con questa moto e con questi pneumatici, ma è solo una base di partenza con molto margine di miglioramento".