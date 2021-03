È il grande giorno dell’Aprilia: oggi alle 14:30 la casa italiana svelerà le nuove livree della RS-GP 21 di Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori per il Mondiale 2021 (che scatta il 28 marzo in Qatar, in diretta su Sky Sport MotoGP). Sarà possibile seguire la presentazione in live streaming sul sito skysport.it e sull’app di Sky Sport Condividi:

L'Aprilia Racing Team Gresini è pronta a togliere i veli alla moto con cui prenderà parte dal 28 marzo al Mondiale 2021 (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Oltre alla nuova livrea della RS-GP 21, oggi saranno presentati anche i due piloti Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori (entrambi confermati). Sarà possibile seguire l’evento in live streaming su skysport.it dalle 14:30.

Aleix Espargaró, obiettivo primo podio nel 2021 vedi anche Giallo fluo e verde acqua: è la nuova M1 di Rossi Il capitano della squadra resta Aleix Espargaró: lo spagnolo, al suo quinto anno con l’Aprilia, vuole portare la casa italiana per la prima volta sul podio in MotoGP. Nell’ultima stagione ha chiuso al 17° posto in classifica con 42 punti, anche se va detto che il rendimento di Aleix Espargaró è stato decisamente in crescita nell’ultima parte del 2020. Non a caso i suoi due migliori piazzamenti sono arrivati nelle ultime due gare dello scorso Mondiale, ovvero un 9° posto a Valencia e un 8° posto nell’ultimo GP dell’anno a Portimao.

Savadori confermato, un'opportunità da sfruttare La stagione che sta per iniziare sarà molto importante per Lorenzo Savadori, già campione del FIM STK 2015 con l’Aprilia RSV4. Il pilota italiano ha iniziato il 2020 da collaudatore Aprilia, per poi sostituire lo squalificato Andrea Iannone nelle ultime tre gare della stagione: il GP d'Europa (ritirato), il GP di Valencia (18° posto) e il GP di Portimao (ritirato). Savadori è stato confermato al fianco di Aleix Espargaró, una possibilità molto preziosa che il 27enne di Cesena proverà in tutti i modi a sfruttare per farsi notare in MotoGP.