Attraverso un tweet sul suo account ufficiale, la Dorna ha ufficializzato l’avvio del progetto per il ritorno della MotoGP in Ungheria nel 2023: "Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha incontrato a Budapest József Pacza, CEO di Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, per firmare un accordo allo scopo di ospitare un Gran Premio in un nuovo circuito vicino Debrecen". L’ultima edizione di un GP ungherese del Motomondiale risale al 1992, anno in cui si corse all’Hungaroring

