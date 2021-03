Bagnaia si gode il debutto in Ducati, dopo la prima giornata in pista a Losail: "È sempre fantastico ricominciare, essere nel team ufficiale è ancora piu bello. Ero tutto in rosso...non vedo l'ora di vedere le foto". Pecco ha concluso con le prove con il 13 ° tempo ( 1'55.572): "Purtroppo a causa del forte vento ho fatto un po' di fatica, ma è normale, era solo il primo giorno di test e non giravamo con queste moto da tanto tempo". Bagnaia ha portato in pista la nuova carena: "Mi è piaciuta, ho fatto alcuni giri trovando sensazioni positive, peccato averla distrutta con la caduta. Abbiamo provato anche altre cose riguardanti il grip posteriore, ma queste non ci sono piaciute. Quando sono caduto nel pomeriggio stavo usando la gomma davanti dura, mi sono steso subito, iniziare con una scivolata non è il massimo ma bene o male ci siamo raddrizzati, non ho perso il felling, sono contento. Da domani inizieremo a lavorare più concretamente sulla messa a punto della moto".