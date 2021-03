Novità importanti in casa Ktm, Aprilia, Ducati e Honda relative alla partenza. Oltre all'abbassatore posteriore, queste case hanno sviluppato un sistema per bloccare la forcella. L'obiettivo è fermarla nel punto di massima compressione, così che, allo start, la moto sia abbassata sia all’anteriore sia al posteriore. In questo assetto, la moto è schiacciata, garantendo massima stabilità a full gas in partenza. Ecco le prove viste da pochi metri durante la 3^ giornata di test a Losail

