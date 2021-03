Le ultime sul recupero dello spagnolo in un'intervista diffusa dalla Honda: "Un mese fa facevo fatica anche a farmi la doccia o mangiare, ora sento di poter ricominciare a guidare presto. Questa settimana il possibile ok dei medici. Non salirò subito su una MotoGP" Condividi:

A distanza di 8 mesi dall'incidente di Jerez al braccio destro, Marc Marquez ha fatto sulle sue condizioni fisiche, mostrando il suo percorso di recupero senza però ancora ipotizzare una data di rientro: “Certamente mi immagino quale possa essere il rientro ideale – ha confessato in un video pubblicato dalla Honda sui suoi social -. Per me non è tornare e vincere le gare, ma tornare e poter guidare la moto come amo e, passo dopo passo, ritornare quello che ero prima dell’incidente”.

"Un mese fa facevo fatica anche a mangiare" "Sarà un percorso e scopriremo nelle prossime settimane se questo percorso sarà veloce o lento – ha ammesso Marquez -. Ma ogni giorno mi sento meglio e questa è la cosa più importante. In palestra adesso sento che il braccio destro giorno dopo giorno sta raggiungendo il livello di quello sinistro, inizia a darmi sensazioni di normalità. Appena un mese fa facevo fatica anche a fare una doccia, aprire una porta e perfino mangiare. Non mi era mai successo in vita mia… Una nuova sensazione, ma anche una battaglia mentale: devi combattere contro la tua fiducia, le tue sicurezze".

"Non vedo l’ora di tornare a guidare una moto" "Ma passo dopo passo, giorno dopo giorno tutto va migliorando – prosegue il pilota della Honda -. Riesco a prendere gli oggetti, aumenta la forza nel braccio e diminuisce il dolore. Sento di poter ricominciare a guidare presto, ma aspettiamo questa settimana il controllo dei medici e se loro mi daranno l’ok. Prima i miglioramenti li avvertivo settimana dopo settimana, ora invece si vedono giorno dopo giorno. E questo conta molto. Ovviamente non salirò subito su una motogp, inizierò con moto più piccole, circuiti più piccoli".