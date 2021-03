L'ultima visita a cui si è sottoposto Marc Marquez ha dato esito positivo, come annunciato dal team Honda attraverso una nota ufficiale ( qui il link ): "Il pilota può intensificare il programma di recupero della forza e della mobilità in vista di un rientro graduale alle gare"

Un altro passo verso il ritorno di Marc Marquez: "Nella visita eseguita 14 settimane dopo l'intervento all'omero destro, il team medico guidato da Samuel Antuna e Ignacio Roger de Ona ha verificato clinicamente e radiograficamente un miglioramento del consolidamente osseo. Da questo momento in avanti, Marc può intensificare il programma di recupero della forza e della mobilità in vista di un rientro graduale alle gare". Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Honda nella mattinata di venerdì.

Cosa significa questa nota?

Come anticipato nei giorni scorsi, la riabilitazione del pilota spagnolo sta procedendo positivamente. L'ok dei medici è per tornare a guidare una moto, non ancora per tornare in sella a una MotoGP: per capire quando questo avverrà saranno determinanti proprio le sensazioni del pilota.



Quando lo rivedremo in pista?

Marc Marquez è stato inserito nella entry list provvisoria in vista del GP del Qatar, gara inaugurale del Mondiale di MotoGP, in programma il prossimo 28 marzo a Losail. L'inserimento di Marquez nella entry list provvisoria è una procedura di routine: si tratta di un atto formale, visto che Honda ha tempo fino al sabato mattina, prima della FP4, per sostituire Marquez con il collaudatore Stefan Bradl, che infatti non compare nella lista. L'ipotesi più probabile resta quella di vederlo in pista nella seconda gara in programma in Qatar, il 4 aprile.