Tutto parte da un commento del 5 volte Campione del Mondo, Jorge Lorenzo, su un post Instagram dell'account @motogp: guerra di sfottò tra piloti in attesa delle prossime giornate di test, in programma a Losail dal 10 al 12 marzo (live su Skysport.it in tempo reale tempi, foto e video. Alle 23 l'approfondimento su Sky Sport MotoGP)

Non sappiamo quindi con certezza a cosa si riferisse Lorenzo quando, in risposta a un post dell'account Instagram @motogp che scriveva della caduta di Crutchlow e di altri piloti durante i test ritraendo il britannico, ha risposto in inglese: "Ve l’avevo detto" . Fatto sta che da lì si è scatenato il finimondo. Jack Miller ha risposto a Lorenzo invitandolo a smetterla di comportarsi come un bambino .

Avevamo bisogno di tutte queste polemiche? Forse no, ma d’altra parte la MotoGP oltre a essere uno sport estremo e spettacolare è anche intrattenimento, e visto che da diversi mesi aspettiamo di ricominciare, combattendo contro le limitazioni mondiali della pandemia e incastrando con fatica gli appuntamenti per svolgere il campionato in condizioni di massima sicurezza, beh, non possiamo certo lamentarci. Se son bastati tre giorni di test per scatenare i piloti dentro e fuori dalla pista, non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà dopo i prossimi tre, tra il 10 e il 12 marzo, e soprattutto in vista delle due gare di Losail del 28 marzo e del 4 aprile. Perché in fondo un po' di svago e qualche piccante commento da bar fatto tra piloti rivali in questo momento storico è pure divertente.