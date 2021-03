Cominciamo dalla Moto3, dove Dennis Foggia è stato il migliore con un tempo più lento di soli 20 millesimi rispetto al record della pista in gara di Masiá , in 1’46.080. Il pilota del team Leopard, nonostante le condizioni meteo non ottimali (la temperatura di questa mattina si aggirava intorno ai 13°) ha ulteriormente migliorato il feeling con la sua Honda , trovando grandi progressi in frenata e percorrenza curva . Anche il dialogo con il team è migliorato, come era naturale che fosse dopo un anno insieme, e questo snellisce i tempi nel lavoro sulla moto, visto che sia la squadra che il pilota capiscono molto più rapidamente le reciproche esigenze. Foggia felice di aver girato da solo dopo essersi allenato molto con il motard in inverno proprio con lo scopo di essere più efficace senza riferimenti in pista. In attesa del Qatar pensa di lavorare sui curvoni veloci e sulla frenata da dritto. Ma le sensazioni sono ottime.

Senza altri italiani in pista per la Moto3, da segnalare la prestazione del rookie Izan Guevara , terzo e già più veloce del compagno Sergio García sulla Gasgas del team Aspar Campione del Mondo. Guevara deve però migliorare nello sfruttamento della gomma posteriore, che tende a consumare troppo, mentre García deve "dimenticare" la guida Honda per rendere al top. Nel team Prüstel Dupasquier ha lavorato con gomma usata cercando il miglior setup base, e rimandando al secondo giorno di test il time attack. Yamanaka invece dopo una mattinata difficile ha già fatto passi avanti nel pomeriggio e analizzando i dati ha compreso le aree su cui concentrarsi per sfruttare meglio la Ktm, visto che per tanti anni è stato abituato alla guida Honda. Nel tardo pomeriggio presentazione social per il team Cip Greenpower che ha svelato le livree di Kofler e Toba in diretta Instagram dal box di Jerez.

Il Max Racing Team nella sua prima uscita stagionale ha presentato il rookie Adrián Fernández , fratello di Raúl, al fianco di Romano Fenati . Mentre lo spagnolo ancora non è a posto, ancora alla caccia della miglior posizione di guida e del grip al posteriore, Romano è stato rapidissimo, grazie anche all'immediato adattamento al nuovo impianto frenante che dà vantaggi in termini di peso e performance. Fenati si è concentrato anche su modifiche aerodinamiche che saranno introdotte più avanti nella stagione, e ha ripetuto in tre passaggi il tempo in 46.2 che lo mette in classifica a poco più di un decimo da Foggia , pur senza aver fatto un vero time attack.

Moto2, Corsi in seconda posizione. 1° Lowes

In Moto2 il numero degli italiani impegnati a Jerez in questi due giorni è più alto. Partiamo da Simone Corsi, che si è trovato bene sulla MV del team Forward e ha anche ottenuto una serie di giri veloci, l'ultimo dei quali lo ha messo in seconda posizione. Deve ancora testare alcuni upgrade ma si sente a suo agio, e con la top speed di giornata ha cominciato bene il 2021. In testa Lowes, a un decimo dal record della pista in gara, in 1’41.6 e con molti giri veloci su questo ritmo, a conferma del fatto che sarà uno dei candidati al titolo. Attenzione ad Arón Canet, perché il pilota SpeedUp del team Aspar sembra aver trovato qualche soluzione interessante per migliorare rispetto all’anno scorso, e anche nella prima giornata di Jerez è stato subito fulminante nel ritmo in mattinata, per concludere la giornata sesto senza time attack. Il compagno, il Campione del Mondo Moto3 Albert Arenas, cresce a ogni uscita con gomma nuova capendo sempre più come usare la moto. È undicesimo, alle spalle del best rookie di giornata, Tony Arbolino, poco più di un secondo più lento di Lowes ma sempre sorridente e determinato ad andare subito forte, nel gruppo dei migliori, con la Moto2. Buona giornata anche per l’altro pilota del team Intact Gp, Marcel Schrötter, quarto a tre decimi da Lowes dopo una scivolatina a metà giornata.

Team Asia tra impianto frenante Chantra e recupero Ogura

Nel team Asia si lavora sull'impianto frenante con Chantra, che deve ancora prendere bene le misure con queste nuove soluzioni, invece Ogura, l’altro contendente al titolo Moto3 2020, ha fatto i conti con le ammaccature della caduta di Portimão, ma è riuscito a girare normalmente nonostante zoppichi parecchio. Questo è importante in vista del debutto stagionale in Qatar.

Due squadre con tre moto

Mentre nell'American Team Beaubier ha seguito la giornata dai box, in quanto aveva a disposizione una giornata di test in meno per averla già utilizzata a novembre, due squadre hanno schierato tre moto: Sag con Lüthi, Bendsneyder (sempre più a suo agio con la Kalex e al quinto posto dietro anche a Ramírez) e Biesekirski; e MV Agusta Forward con cui hanno debuttato Baldassarri e Marcon, che farà cinque wild card nel 2021. Per Marcon giornata di sgrossamento e di eliminazione della ruggine dopo un anno e mezzo lontano da questo tipo di moto da corsa (nell’ultima stagione ha guidato la MotoE che è molto diversa). Marcon ha sciupato la possibilità di fare time attack a causa della pioggia, è ancora distante (2.6 secondi) ma è anche tranquillo dopo una lunga e stancante giornata di lavoro che sfrutterà per fare un passo avanti importante dopo aver accumulato chilometri ed esperienza. Baldassarri invece è alle prese con un mondo nuovo da interpretare dopo la lunga carriera in Kalex. Non è pertanto allarmante al momento il distacco di 1.1 secondi dal compagno Corsi.

Le prossime tappe prima del via

Moto2 e Moto3 torneranno in pista per un'ultima giornata di test privati prima della partenza per il Qatar, dove affronteranno l'unica sessione di prove ufficiali Irta del 2021 e poi i due weekend di gara del 28 marzo e del 4 aprile.