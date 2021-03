Dopo i tre giorni di prove della scorsa settimana, i team della MotoGP sono rimasti a Losail per effettuare altri tre round prima del via della nuova stagione: quella che è in corso adesso fino alle 19:15 di fatto è il quarto giorno di test in Qatar. Tempi, foto e video in diretta con il nostro live-blog, alle 23 l'approfondimento "Paddock Live-Speciale Test" su Sky Sport MotoGP (canale 208)

MOTOGP, IL CALENDARIO DEL 2021