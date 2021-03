2/17

Brembo ha portato in pista una nuova generazione di dischi anteriori. È una tipologia di disco che sarà a disposizione di tutti i team per la stagione 2021, caratterizzato dall'innovazione della ventilazione. È un disco in carbonio con diametro 340 mm che, grazie al sistema di ventilazione, dovrebbe favorire un migliore scambio termico dell'impianto frenante e una migliore capacità di raffreddamento. È un'opzione soprattutto per i circuiti che richiedono grandi frenate come Spielberg, Sepang, Motegi e Buriram