Passi avanti per Valentino nella 4^ giornata di test: "Sono stato da subito più veloce, avevo più grip, sono migliorato soprattutto sul passo. Il nuovo telaio mi piace, mi sono divertito". Il compagno di squadra in Petronas, Morbidelli: "Passo molto buono, ma ci manca un po' di velocità. In questo momento ho la moto per vincere, ma non per battagliare"

Al primo anno in Petronas, Valentino sottolinea i progressi raggiunti nella quarta giornata di test di Losail, dove con la Yamaha ha provato alcune novità: "Sono stato da subito più veloce, abbiamo lavorato meglio sulla moto, avevo più grip, riuscivo a guidare abbastanza bene". Giro secco ok "ma ancora di più il passo", spiega Rossi. "Mi sono trovato bene con il nuovo telaio, mi piace, poi abbiamo anche provato la carena, è stata una giornata positiva. Ci manca ancora un po' come passo, è vero, i piloti in cima alla classifica dei tempi vanno più forte, ma siamo solo all'inizio…", aggiunge Vale. Sul confronto con i telai: "Con quello del 2020 facevamo più fatica a curvare nello stretto, per questo abbiamo lavorato con il nuovo. Questa di Losail non è la pista migliore per provarlo, ma va bene così, oggi l'ho usato , sono anche andato meglio con la moto nella precedente versione". Il Dottore ha chiuso al 13° posto in 1:54.618, 11° Franco Morbidelli (1:54.367).