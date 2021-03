Autore del 4° tempo (1:53.398) nella quinta giornata di test di Losail, Pecco Bagnaia va all'attacco della prima gara del Mondiale (in programma sempre a Losail il 28 marzo): "Sento di poter lottare per le prime 5 posizioni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo a buon punto". Miller: "Estremamente a mio agio sulla moto"

Pecco Bagnaia si gode il quarto tempo siglato nella quinta giornata di test a Losail con la sua Ducati: "Sento di poter lottare per le prime 5 posizioni nel primo GP della nuova stagione. Visto che ho finito il 2020 nel modo migliore, ora parto con un piede un po' piu dietro per stupire anche me stesso...Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo a buon punto". "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto oggi con il team. Nel mio primo time attack dell'anno sono riuscito a segnare un ottimo tempo e con le stesse gomme ho poi effettuato una breve simulazione di gara sulla distanza di 15 giri. Il feedback è estremamente positivo: il mio ritmo è stato costante nonostante gli pneumatici usati. Ora sappiamo dove dobbiamo ancora migliorare in vista della gara", aggiunge Pecco, che ha chiuso la giornata in quarta posizione nella classifica dei tempi, in 1:53.398.