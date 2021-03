La MotoGP torna su Sky Sport: il nuovo PROMO

Feel the super power: gli eroi della MotoGP sono tornati. L’appuntamento è dal 28 marzo, live su Sky Sport MotoGP, con il GP del Qatar. Le “gomme rotanti” dei piloti sono pronte a darsi battaglia in pista in questa nuova stagione che si preannuncia la più imprevedibile di sempre

I piloti si trasformano in supereroi per questa nuova stagione di MotoGP al via su Sky Sport dal 28 marzo con il GP del Qatar. Una stagione che si preannuncia imprevedibile e ancor più appassionante. Nuovi e giovani talenti, al fianco delle “certezze” delle due ruote, raccontate come sempre dalle inconfondibili voci di Guido Meda e Mauro Sanchini. Piloti trasformati, nel nuovo promo in onda, in supereroi dei fumetti per raccontare i loro “poteri”, quelli che potremo vedere in pista e live su Sky Sport MotoGP che trasmetterà tutta la nuova stagione che quest’anno prevede 19 GP, con due tappe italiane: al Mugello il 30 maggio ed a Misano il 19 settembre.

Gli eroi della MotoGP sono pronti a scendere in pista per nuove spettacolari imprese. E voi?