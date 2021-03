Come già successo con la Formula 1 in Bahrain, anche il Governo del Qatar ha proposto alla MotoGP di vaccinare team, piloti e addetti ai lavori nel paddock in vista della prima gara della stagione, in programma il 28 marzo a Losail (in diretta su Sky Sport MotoGP). La somministrazione di dosi Pfizer sarà rigorosamente su base volontaria: chiunque sarà quindi libero di accettare o meno la vaccinazione contro il Covid-19

