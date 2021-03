Con il tempo di 1:53.993 Valentino abbatte il muro dell'1:54 in Qatar per la prima volta della carriera: "Sono molto contento. In particolare mi ha soddisfatto il passo gara, oltre al time attack. Ho un buon feeling con la moto e non sono lontano dai migliori, abbiamo fatto un bello step avanti"

Ottavo tempo nel quinto turno di test di Losail, per Rossi: 1:53.993. Valentino sorride a fine giornata: "Non è la prima volta di questi giorni ma proprio la volta della mia carriera che scendo sotto l'1:54 in Qatar, sono molto contento. Le gomme e le moto sono migliorate, è vero, ma non era scontato raggiungere questo risultato. Sono soddisfatto del time attack ma soprattutto del passo gara. Ho un buon feeling con la moto, riesco a guidare bene, non sono lontano dai migliori, abbiamo fatto un bello step avanti". Rossi ha scelto il telaio del 2021, anche il pacchetto tecnico è in via di evoluzione, i prossimi passi da fare? "Avrò bisogno di migliorare ancora nel time attack, ma abbiamo lavorato bene sulla M1, abbiamo provato un po' di cose e sono riuscito a essere più veloce di ieri", spiega il Dottore.