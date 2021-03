Con il tempo di 1:53.244 Vinales è il più veloce del 5° turno di test a Losail: "Sono molto contento di andare così forte. Abbiamo fatto progressi nel passo gara e abbiamo preparato il time attack: non era male, ma dobbiamo ancora migliorarlo". Quartararo 3°: "Stiamo lavorando per ritrovare il feeling che avevamo nel 2019"

Vinales soddisfatto dopo aver chiuso la quinta giornata di test in cima alla classifica dei tempi in 1:53.244: "Stiamo cercando di preparare bene la gara, oggi alla fine abbiamo provato il time attack: non era male, ma dobbiamo ancora migliorarlo. Abbiamo fatto progressi nel passo gara, è stato un turno estremamente positivo, sono molto contento di andare così forte". 1:53.398 per il compagno di squadra, Fabio Quartararo, al primo anno nel team ufficiale Yamaha: "Non siamo ancora al livello del 2019 come feeling, ma stiamo cercando di avvicinarci".