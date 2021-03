Dopo sei giorni di prove suddivisi in due settimane, sono terminati i test della MotoGP a Losail. In attesa dell'inizio della stagione, in programma venerdì 26 marzo con le Libere del GP del Qatar, vediamo le pagelle complessive dei test. Il voto più alto (9) è condiviso da tre team, a dimostrazione dell'equilibrio e dello spettacolo che ci attende nel Mondiale 2021 (da vivere tutto in diretta su Sky Sport MotoGP)

