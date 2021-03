ESCLUSIVA SKY. Venerdì, mentre annunciava pubblicamente il via libera dei medici in riferimento all'avvenuta guarigione ossea per la frattura al braccio destro che lo ha fermato per quasi un anno, Marc Marquez è tornato a girare in privato sul circuito di Alcarrás, a un'ottantina di chilometri da Cervera, su una pit bike Bucci

Marc Marquez è tornato in pista. Il campione della Honda aveva già annunciato questa settimana che avrebbe cominciato il suo recupero dell'attività sulla moto gradualmente, arrivando a guidare una 600cc e una 1000cc prima di tornare in MotoGP. E proprio questo venerdì, mentre annunciava pubblicamente il via libera dei medici in riferimento all'avvenuta guarigione ossea per la frattura al braccio destro che lo ha fermato per quasi un anno, in privato e lontano dagli occhi di tutti Márquez è tornato a girare, senza perdere tempo .

Marc Marquez atteso in Qatar

La decisione

Qatar mette a disposizione i vaccini per la MotoGP

È già confermato che, a prescindere dalla possibilità o meno di saltare sulla sua Honda MotoGP, Márquez sarà presente in Qatar, dove si sottoporrà al vaccino e valuterà con calma se sarà pronto a tornare in pista anche nel motomondiale sin dall'inizio della stagione. Marc è atteso già nelle prossime ore per la prima dose di vaccino: trattandosi di Pfizer, l'otto volte campione del mondo spagnolo dovrebbe comunque tornare in Qatar tra la prima e la seconda gara di Losail, per la seconda dose. Ricordiamo che, come già successo con la Formula 1 in Bahrain, anche il Governo del Qatar ha proposto alla MotoGP di vaccinare team, piloti e addetti ai lavori nel paddock in vista del GP del Qatar del 28 marzo (in diretta su Sky Sport MotoGP).