Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha fatto un bilancio dei test di Losail: "Sono contento di quello che siamo riusciti a fare: avevamo tantissimo materiale, ma siamo riusciti a provare tutto, grazie anche al lavoro di selezione fatto dai piloti. Abbiamo le idee chiare su come partire per la prima gara. La carena è un po' differente rispetto agli altri anni, stiamo andando nella direzione giusta, ma non ho ancora deciso con che carena inizieremo la stagione"

MOTOGP, LE PAGELLE DEI TEST DI LOSAIL