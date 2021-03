Test, Foggia e Migno si confermano tra i migliori

In Moto3 i due italiani sono ancora nelle primissime posizioni, secondo e terzo, e si propongono come uomini da battere in questo inizio stagione. Bene Bezzecchi e Arbolino in Moto2, il team Petronas piazza i giri veloci in entrambe le categorie con McPhee e Vierge

Ci siamo quasi, il motomondiale sta per cominciare e rimane poco tempo per sistemare gli ultimi dettagli. Siamo quindi felici di vedere in Moto3 Dennis Foggia e Andrea Migno già pronti alla battaglia. I due piloti italiani sono stati velocissimi in tutti i test stagionali, e ormai in Qatar girano con l’obiettivo di accumulare chilometri ed esperienza lavorando sui dettagli, ma i loro setup di base sono pronti e il secondo e terzo tempo del secondo giorno a Losail confermano che hanno trovato le soluzioni su cui lavoravano per presentarsi al top a inizio stagione, nonostante McPhee li abbia beffati col miglior tempo assoluto.

Con Salac quinto e stavolta senza l’ausilio di troppe scie, in una giornata difficile per le raffiche di vento fino ai 50 km/h, il team Snipers si prepara all’ultimo giorno di test con fiducia e serenità.

Anche lo Sterilgarda Max Racing ha lavorato molto bene, e Romano Fenati è contento nonostante non abbia potuto sperimentare alcune idee tecniche a causa del vento. Subito alle sue spalle, in decima e undicesima posizione, ci sono i piloti Gasgas del team Aspar, Guevara e García. Il rookie, Campione del Mondo Junior in carica, ha addirittura condotto alcune sessioni, e insieme ad Acosta, quarto, promette battaglia ai migliori sin da subito. García invece ha fatto passi avanti nella comprensione del telaio Ktm e si avvicina al modo di guidare adeguato alla Honda.

Più soddisfatto del primo giorno Niccolò Antonelli, alle prese con un percorso identico a quello di García, e felice di aver risolto le difficoltà che lo avevano infastidito nel primo approccio del 2021 al circuito di Losail. Non preoccupa il quattordicesimo tempo, come non è preoccupato Rodrigo dal diciassettesimo, non avendo potuto fare le regolazioni desiderate sul freno motore. In attesa di Suzuki, sempre fermo per covid, il team Sic58 Squadra Corse lavora con Fellon, il giovane francese che sembra capire rapidamente le richieste dei tecnici ed è anche stato tra i primi nella prima delle tre sessioni della giornata.

Un po’ più staccati dalle posizioni che si aspettano Stefano Nepa e Riccardo Rossi, anche loro in grande sofferenza a causa del vento.

In Moto2 è stata la giornata del rookie Raúl Fernández, velocissimo e in testa fino alla fine del terzo e ultimo turno, quando un bombardamento di time attack lo ha fatto scendere in ottava posizione. Con Canet, secondo dietro Vierge, che è sembrato tra i più in forma del gruppo di vertice, gli occhi per la prima gara saranno probabilmente tutti su Remy Gardner, l’altro pilota Red Bull Ktm Ajo, quarto ma molto a posto con la moto.

Sorprendente Jake Dixon, il secondo pilota Petronas della classifica, quinto dopo tanti mesi di stop per una brutta frattura al polso destro che aveva addirittura fatto temere per la sua carriera. Alle sue spalle Bezzecchi dello Sky Racing Team VR46, che sta sperimentando un nuovo stile di guida adeguato al setup base scelto per il 2021. Sono molto veloci i due piloti Marc VDS, Sam Lowes, nono assoluto, e Augusto Fernández, dodicesimo per un errore strategico: lo spagnolo ha deciso di tornare ai box a pochi minuti dalla fine venendo così sommerso in classifica dai time attack del finale, ma ha trovato grande confidenza con la moto anche nei settori che gli davano maggiori difficoltà, i due centrali della pista. Il britannico invece sta accumulando informazioni senza forzare troppo, cosa che lo mette di diritto tra i favoriti già dalla prima gara.

Ogura, tredicesimo, sembra già a suo agio sulla Moto2 ma lamenta qualche problema nella gestione del freno motore: punterà su quello per entrare nell’ultimo giorno di test in top ten, meglio del compagno Chantra che lavorando su rapportatura e setup gli è stato dietro di quattro decimi.

Di Giannantonio, diciassettesimo, non ha potuto provare molte cose per la situazione della giornata, ma si sente sulla strada giusta nonostante sia un pelo indietro con il programma dei test. Il compagno Bulega dopo l’ottimo quinto posto della prima giornata ha chiuso la seconda al ventiduesimo.

Tra gli italiani Manzi quattordicesimo, Dalla Porta ventiseiesimo davanti ai rookie Montella e Vietti, mentre per MV Baldassarri ha finito ventiquattresimo e Corsi diciottesimo a nove decimi dai migliori, con qualche difficoltà in particolare sulla velocità di punta.

L’ultimo giorno di prove attende adesso i piloti, poi da venerdì prossimo comincia il motomondiale, ovviamente in diretta su Sky Sport MotoGp, da Losail.