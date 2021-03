Partito per il Qatar dopo essere risultato negativo al test al Covid-19, Tatsuki Suzuki si è sottoposto a un ulteriore tampone che fortunatamente ha dato lo stesso esito. Il pilota di Moto3 del Team SIC58 sarà dunque in pista venerdì nelle prime prove libere al via alle 11.45. Il racconto del GP del Qatar in diretta su Sky Sport MotoGP e Skysport.it

