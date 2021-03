Intervistato da Sandro Donato Grosso, il Team manager Honda a Sky fa il punto su Marc Marquez: "I medici hanno spiegato che fosse meglio aspettare, noi dobbiamo rispettare le loro indicazioni. A inizio aprile è prevista una nuova visita di controllo. Vedere Marc a Portimao? Speriamo". Il pilota spagnolo sarà in Qatar settimana prossima per fare il secondo richiamo del vaccino, ma non è previsto che venga in pista

