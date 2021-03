L'inglese del Marc VDS e il romagnolo dello Sky Racing Team VR46 hanno letteralmente dominato la prima giornata di prove in entrambe i turni. Settimo tempo per Nicolò Bulega, buon esordio di Tony Arbolino (12°), debuttante in Moto2. La gara della Moto2 domenica in diretta alle 17.20 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Lowes e Bezzecchi, se il buon giorno si vede dal mattino il primo Gp dell'anno potrebbe aver già trovato i due sfidanti. L'inglese e il romagnolo hanno letteralmente dominato la prima giornata di prove in entrambe i turni, dove si sono solo cambiate le posizioni. Primo il pilota del Team Sky Racing Team VR46 in FP1, primo il portacolori di Marc VDS in FP2. Forti sul giro secco, entrambi molto convincenti sul passo. Alle loro spalle, staccato di 3 decimi dal miglior cronologico, Joe Roberts pilota da tenere d'occhio insieme a Vierge, una vecchia conoscenza, ma soprattutto Remy Gardner quinto e particolarmente in forma.

Tra i primi dieci troviamo Nicolo' Bulega, settimo con la Kalex del team Gresini (complice una scia ben giocata nel finale del secondo turno) dove è rientrato Di Giannantonio, brillante nel primo turno ma fuori dai quindici a fine giornata, per una sola posizione. Tra conferme e sorprese, anche qualche momentanea delusione. Per esempio Aron Canet solo quattordicesimo, davanti a Lorenzo Baldassarri tornato al team Team Forward insieme a Simone Corsi (20°) rallentato dai postumi di una caduta rimedita nei test.

Buon esordio di Tony Arbolino (12°), debuttante in Moto 2 e con buone possibilità di giocarsi le sue prime qualifiche in Q2, dal momento che le maggiori temperature previste per la FP3 non dovrebbero permettere grandi modifiche all’attuale classifica. Dove troviamo Lorenzo Dalla Porta 18° e Stefano Manzi, arruolato quest’anno dal team Marc VDS, per ora 23°. Per la cronaca: l'iridato della Moto3, Albert Arenas new entry con il team di Aspar, ha chiuso 21°.