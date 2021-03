Sembra un campionato normale, finalmente. Con le incertezze del caso, legate alla prima gara. Entrano i debuttanti come Pedro Acosta, capace di firmare il miglior tempo al primo turno per chiudere il secondo in dodicesima posizione. E ci sono le vecchie (si fa per dire) volpi come Antonelli che si è acceso con le luci della sera prendendosi il sesto tempo al via di una stagione che lo vede cambiare moto e team (quest'anno è in sella alla KTM Avintia). Al netto di sorprese, sempre possibili in questa categoria, sul taccuino finiscono nomi conosciuti, al termine della prima giornata. Come quello di Kaito Toba il più veloce di tutti, di Masia secondo con la Ktm del team Ajo (l’anno scorso correva con la Honda del teamLeopard), di Rodrigo, terzo su Honda.

Ventitre piloti in meno di un secondo lasciano spazio a ogni ipotesi per qualifiche e gara, ma intanto confermano il buon livello della Moto3. Dove i pronostici come al solito restano aperti fino all'ultimo giro della gara. Motivo per cui è giusto attendersi una rimonta di Tatsuki Suzuki, solo ventiquattresimo per ora, ma atteso tra i protagonisti della stagione. Appena uscito dal Covid il giapponese del team Sic58 deve evidentemente recuperare energie e condizioni. È forse la nota più stonata di uno spartito che alla fine del primo giorno trova in buona posizione anche Dupasquier, ventenne new entry svizzera, del solito McPhee (ottavo), di Andrea Migno nono dopo un paio di turni tutto sommato soddisfacenti.

Occhio anche a Foggia, settimo nel ruolo di prima guida del Team Leopard dove è appena entrato Xavier Artigas (diciannovesimo), mentre per ora restano fuori di primi quindici Romano Fenati (17°) tra i più esperti in griglia, Riccardo Rossi (21°) e Stefano Nepa (25°).